Sondervermögen wird ausgegeben Schulen, Verwaltung, Feuerwehr: Hier will der Landkreis Anhalt-Bitterfeld 50 Millionen Euro investieren
Zwischen Dübener Heide und Zerbst wird vom Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Infrastrukturprojekte investiert. Wer Chancen hat, vom Sondervermögen des Bundes zu profitieren.
Aktualisiert: 22.01.2026, 09:56
Bitterfeld/MZ. - Risse im Mauerwerk, niedrige Decken, hohe Luftfeuchte, Schimmel. Die Liste der Mängel ist lang. Und sie kommt seit Jahren einem Notruf gleich. Im Mittelpunkt steht die Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) des Landkreises in der Bitterfelder Teichstraße. Sie muss dringend an aktuelle Erfordernisse angepasst werden. Nur fehlte dafür bisher das Geld.