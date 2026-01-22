weather heiter
Bitterfeld
Sondervermögen wird ausgegeben Schulen, Verwaltung, Feuerwehr: Hier will der Landkreis Anhalt-Bitterfeld 50 Millionen Euro investieren

Zwischen Dübener Heide und Zerbst wird vom Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Infrastrukturprojekte investiert. Wer Chancen hat, vom Sondervermögen des Bundes zu profitieren.

Von Ulf Rostalsky Aktualisiert: 22.01.2026, 09:56
Kreistagsmitglieder machten sich in Bitterfeld bereits ein Bild von den mangelhaften Bedingungen in der Feuerwehrtechnischen Zentrale.
Kreistagsmitglieder machten sich in Bitterfeld bereits ein Bild von den mangelhaften Bedingungen in der Feuerwehrtechnischen Zentrale. (Foto: Ulf Rostalsky)

Bitterfeld/MZ. - Risse im Mauerwerk, niedrige Decken, hohe Luftfeuchte, Schimmel. Die Liste der Mängel ist lang. Und sie kommt seit Jahren einem Notruf gleich. Im Mittelpunkt steht die Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) des Landkreises in der Bitterfelder Teichstraße. Sie muss dringend an aktuelle Erfordernisse angepasst werden. Nur fehlte dafür bisher das Geld.