In Schortewitz haben sich am Sonntag die Schalmeien-Enthusiasten getroffen und das Zelt zum Beben gebracht.

Schortewitz/MZ. - Wenn Feuerwehr, Heimat-, Förder- sowie Fußballverein gemeinsam in die Hände spucken und der Ortsbürgermeister am Grill steht, kann das nur eins bedeuten: Es ist wieder Wettstreit der Schalmeien auf dem Alten Sportplatz in Schortewitz. Ein Kraftakt, der am Sonntag gemeinsam bewältigt wurde, obwohl am Vortag die 85-Jahr-Feier der Freiwilligen Feuerwehr stattfand.