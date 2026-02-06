Die Polizei in Anhalt steht vor der Aufklärung mehrerer Einbrüche in Wohnhäuser. Jetzt werden Hinweise gesucht.

Dessau/Bitterfeld/MZ. - Die Polizei in Anhalt steht vor der Aufklärung mehrerer Einbrüche in Wohnhäuser, zu denen es in den vergangenen Monaten gekommen ist. Tatverdächtig ist ein 34-jähriger Mann. Dieser war in den Blick der Ermittler geraten – und wurde im Januar im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft.

Wer kennt diesen Ring? (Foto: Polizei)

Dabei kam heraus, dass der Mann mit einem gestohlenen Auto unterwegs war. Zudem hatte er Schmuckgegenstände dabei, bei denen die Polizei davon ausgeht, dass es sich um Diebesgut aus vorangegangenen Einbruchsdiebstählen handeln könnte.

Wer kennt diese Brosche? (Foto: Polizei)

Vier der Schmuckstücke hat die Polizei am Freitag veröffentlicht, um diese Einbrüchen und Geschädigten zuordnen zu können. Weitere Angaben wurden vorerst nicht gemacht.

Wem gehört dieser Ring? Foto: Polizei

Wer ein Schmuckstück wiedererkennt, kann sich unter der Rufnummer 03493/3010 bzw. per Mail an [email protected] mit dem Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen in Verbindung zu setzen.