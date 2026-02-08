Nach dem Millionen-Raub in Gelsenkirchen fließen Erkenntnisse der Ermittler auch in die Sicherheitsstrategie der Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld ein.

Schließfach-Coup wirkt nach - So wirkt der Millionen-Raub von Gelsenkirchen bis nach Anhalt-Bitterfeld

Für die MZ öffnete der damalige Sparkassen-Vorstand Axel Koß 2012 den Schließfächer-Tresorraum im Keller der Bitterfelder Haupt-Filiale.

Bitterfeld/MZ. - Wohin mit der Rolex von Tante Heidi? Was tun mit der Goldmünzen-Sammlung von Opa Gerd oder dem handschriftlichen Testament von Oma Reni? Während sich viele Leute bei diesen Fragen zuerst nach geeigneten Verstecken im eigenen Haus umschauen, raten Finanz- und Sicherheitsfachleute von derartigen Überlegungen ab. Stattdessen empfehlen sie Schließfächer. So auch die Mitarbeiter der Kreissparkasse (KSK) Anhalt-Bitterfeld.