Schäden an Bauwerk entdeckt: Muldebrücke an B100 in Pouch wird wieder zum Nadelöhr

An der Brücke über den Stauseeeinlauf wird gebaut.

Pouch/MZ - Wieder geht es in Pouch auf der Bundesstraße 100 nur schleppend voran. Wieder ist die Brücke über den Einlauf des Muldestausees das Nadelöhr. Laut Mitteilung des Regionalbereichs Ost der Landesstraßenbaubehörde (LSBB) wurden am Montag bei einer Routinekontrolle Schäden an der Brücke festgestellt, die dringend behoben werden müssen.