Löberitz/MZ. - Auf der Landesstraße 141 zwischen Löberitz und Zörbig sind die Bauarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn seit mehr als zwei Wochen in vollem Gange. Der Bauabschnitt erstreckt sich von der Mitte der Löberitzer Umgehungsstraße in Richtung Zörbig und läuft bis zur Kreuzung der Bundesstraße 183.

Dabei wurde in der vergangenen Woche die erste von drei Deckschichten von der Firma Kemna Bau Ost aus Leipzig aufgebracht. Zuvor wurde jedoch die alte Asphaltdecke durch das Abfräsen der Oberfläche entfernt. Im Anschluss daran wurden die Bankette instandgesetzt, um die Entwässerung der L 141 zu optimieren und die Straßenkanten zu stabilisieren. Diese Arbeiten sind für eine langfristige Sicherheit und Haltbarkeit der Straße wichtig, wie der Kemna-Bauleiter betont.

Die Asphaltierung erfolgt in drei aufeinanderfolgenden Schichten. Diese Vorgehensweise gewährleistet nicht nur eine gleichmäßige Oberfläche, sondern auch eine erhöhte Beständigkeit, so der Bauleiter. In dieser Woche konzentrieren sich die Arbeiten auf die weitere Befestigung und Anpassung der Bankette an das neue Straßenniveau. Darüber hinaus werden die angrenzenden Straßen auf das gleiche Niveau angehoben, um einen reibungslosen Übergang zwischen den Abschnitten zu gewährleisten. Anschließend wird die letzte Asphaltdeckschicht auf den Straßenbelag aufgebracht. Zum Schluss erfolgt die abschließende Straßenmarkierung.

Während der Fahrbahnsanierung bleibt die L 141 in diesem Abschnitt voraussichtlich bis zum 3. Mai voll gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Kreisstraße K 2058 in beide Fahrtrichtungen, um die Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten. Das Land Sachsen-Anhalt investiert rund 550.000 Euro in die Sanierungsmaßnahme.