Ortsjubiläum in Anhalt-Bitterfeld Sandersdorfer im Geburtstagsfieber - Einwohner und Vereine feiern sich selbst

Ein 650+1 Jahr alter Ort ist jung, frisch und sportlich. Das wurde am Wochenende in Sandersdorf deutlich. Die Geburtstagsparty war anders als andere. Richtig laut wurde es in den Abendstunden.