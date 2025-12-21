Am 29. Dezember treffen sich Rückkehrer, Wechselwillige, Interessierte und Unternehmen im Outlet Brehna-Center in Brehna zum Rückkehrertag. Es geht um die Zukunft und Jobchancen.

Rückkehrertag am 29. Dezember - Tausende sollen zwischen den Jahren ins Outlet Brehna strömen

Diana Schöne, Silvio Lampe (beide EWG) und Robin Lippold vom Outlet Center sowie Katja Detzner (SAW) laden zum Rückkehrertag ein.

Brehna/MZ. - Wenn das alte Jahr langsam ausklingt, fragen sich viele: Weitermachen wie bisher – oder doch etwas ändern? Genau dort setzt der Rückkehrertag am Montag, 29. Dezember, an. Zwischen 10 und 13 Uhr laden die Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld (EWG), die Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Ost sowie weitere Partner in das Center „Halle Leipzig The Style Outlets“ nach Brehna ein – mit einem Mix aus Jobmesse, Austauschplattform und Einkaufserlebnis.