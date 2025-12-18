Wolfen/MZ. - Der Grünen-Politiker Christian Hennicke ist zum neuen Mitglied des Stadtrats von Bitterfeld-Wolfen ernannt worden. Der 45-Jährige rückt für Marie-Luise König nach, die ihr Mandat aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hatte.

Wie diese wird auch Hennicke Mitglied der vierköpfigen Fraktion Die Linke-Bündnisgrüne, die von Marko Roye geleitet wird. Weitere Mitglieder sind Dagmar Zoschke und Lisa Günz.

Neuland ist die Arbeit im Stadtrat für den gebürtigen Bitterfelder nicht. Hennicke war bereits von 2019 bis 2024 Stadtrat und danach als sachkundiger Einwohner im Wirtschafts- und Umweltausschuss tätig. Diesem wird er nun als stimmberechtigtes Mitglied ebenso angehören wie dem Stadtentwicklungs-, Bau- und Vergabeausschuss.

„Ich möchte mich dafür einsetzen, Wirtschafts- und Umweltthemen zusammenzudenken und dass wir dieses Miteinander als Chance begreifen und sie ergreifen“, sagt er der MZ. Dabei solle zugleich die Lebensqualität in Bitterfeld-Wolfen verbessert werden. Als Bitterfelder will er zudem Themen aus diesem Ortsteil voranbringen. Hennicke ist seit 2014 kommunalpolitisch tätig und aktuell auch Mitglied des Ortschaftsrates Bitterfeld. Foto: Czerwonn