Während deutschlandweit Emilia und Noah die Charts anführen, setzen Eltern von in Bitterfeld geborenen Kindern 2024 auf Vielfalt: Rose, Mia, Carlo und Finn gehören zu den Favoriten. Klassische und moderne Namen prägen die Namenswahl in der Region.

Bitterfeld/MZ. - In Deutschland waren Emilia und Noah 2024 erneut die beliebtesten Babynamen, sie führen die Rangliste bereits seit mehreren Jahren an. In Sachsen-Anhalt waren die beliebtesten Babynamen 2024 hingegen Hannah und Matteo, gefolgt von Frieda und Emma bei den Mädchen sowie Emil und Karl bei den Jungs. Doch wie ist die Situation eigentlich in Bitterfeld, wo seit ein paar Monaten immerhin wieder Kinder im Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen das Licht der Welt erblicken?

Den Überblick hat Kliniksprecher Bernhard Spring, der auf MZ-Anfrage mitteilt: „Bei den Mädchen wurden sehr oft klassische Namen wie Ida, Magdalena, Charlotte oder Elsa gewählt. Die Spitzenreiter sind Mia und Rose/Rosa mit je vier Nennungen. Jeweils drei Nennungen hatten Hanna, Mathilda und Luna.“

Und wie sieht es bei den Jungs aus? „Da hatten wir eigentlich keinen klaren Favoriten, sondern eine sehr große Palette von klassischen Namen und modischen englischen Namen“, sagt Spring und ergänzt: „Die meisten Nennungen gab es bei Carlo, Finn, Oskar, Johann und Antonio mit je zwei Nennungen.“