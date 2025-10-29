Die Teilnahme am Köln-Marathon krönt das sportliche Jahr der Sekundarschule „Adolph Diesterweg“. Nun ist eine Kooperation mit Hürther Gesamtschule geplant.

Roitzscher laufen sich ins am Rhein ins Rampenlicht

Beim gemeinsamen Abschlussfoto herrschte Einigkeit bei den Roitzscher Schülern und Verantwortlichen: Köln war ein Erlebnis, das verbindet.

Roitzsch/MZ. - Die Sekundarschule „Adolph Diesterweg“ in Roitzsch setzte ein sportliches Ausrufezeichen: Zwei Schülerstaffeln nahmen Anfang Oktober am Köln-Marathon teil und vertraten dabei den Landkreis Anhalt-Bitterfeld auf großer Bühne.