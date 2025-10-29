weather wolkig
  4. Krönung für sportliches Jahr: Roitzscher laufen sich am Rhein ins Rampenlicht - Schüler trumpfen beim Köln-Marathon auf

Die Teilnahme am Köln-Marathon krönt das sportliche Jahr der Sekundarschule „Adolph Diesterweg“. Nun ist eine Kooperation mit Hürther Gesamtschule geplant.

Von Thomas Schmidt Aktualisiert: 29.10.2025, 10:30
Beim gemeinsamen Abschlussfoto herrschte Einigkeit bei den Roitzscher Schülern und Verantwortlichen: Köln war ein Erlebnis, das verbindet.
Roitzsch/MZ. - Die Sekundarschule „Adolph Diesterweg“ in Roitzsch setzte ein sportliches Ausrufezeichen: Zwei Schülerstaffeln nahmen Anfang Oktober am Köln-Marathon teil und vertraten dabei den Landkreis Anhalt-Bitterfeld auf großer Bühne.