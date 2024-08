Roitzsch am Limit: Petition nach Unfall zeigt dringenden Handlungsbedarf bei Verkehrschaos

Mario Willer, Nadja Thätner und Thomas Rausch (v.l.) sind mit der Verkehrssituation in Roitzsch mehr als unzufrieden. Sie fordern nun Lösungen.

Roitzsch/MZ. - Dienstagnachmittag in der Ortsmitte von Roitzsch. Viele Autos fahren auf der Hauptstraße entlang, in beide Richtungen. Der Verkehr ist mehr geworden, seitdem die Bundesstraße 184 zwischen Delitzsch und Bitterfeld wegen Bauarbeiten gesperrt ist. So viel mehr, dass es vielen Roitzschern inzwischen reicht.