Das Robert-Koch-Institut hat den Landkreis Anhalt-Bitterfeld zur Region mit erhöhter Gefahr vor Zeckenbissen. Warum die gefährlich sind und was man nun machen sollte.

Je nach Aktivität der Zecken erfolgt die Übertragung hauptsächlich im Frühjahr und im Sommer, kann aber auch bis in den Herbst stattfinden.

Bitterfeld/MZ - Sie sind klein, man möchte am liebsten nicht an sie denken und doch nimmt man sie immer dann wahr, wenn man sie nicht gebrauchen kann: Zecken. Zwar verlaufen die Bisse in den meisten Fällen ohne Komplikationen, aber das Risiko einer Erkrankung mit der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) ist da.