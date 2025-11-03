Die geplante Speicheranlage im Raguhn-Jeßnitzer Ortsteil Marke nimmt eine wichtige Hürde.

Blick auf eine moderne Batteriespeicheranlage, wie sie auch in Marke entstehen könnte.

Marke/MZ. - In Sachen Energie wird es in absehbarer Zeit in Raguhn-Jeßnitz Zuwachs geben. In unmittelbarer Nachbarschaft des seit Jahrzehnten im Ortsteil Marke betriebenen Umspannwerkes soll eine große Batteriespeicheranlage entstehen. Dem Vorhaben stimmten im Frühjahr bereits Orts- und Stadtrat zu. Nun kam das Thema ein weiteres Mal auf die Tagesordnung.