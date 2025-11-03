weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Energieversorgung in Anhalt-Bitterfeld: Riesige Batterieanlage in Marke - Feinplanung hat begonnen

Energieversorgung in Anhalt-Bitterfeld Riesige Batterieanlage in Marke - Feinplanung hat begonnen

Die geplante Speicheranlage im Raguhn-Jeßnitzer Ortsteil Marke nimmt eine wichtige Hürde.

Von Ulf Rostalsky 03.11.2025, 14:00
Blick auf eine moderne Batteriespeicheranlage, wie sie auch in Marke entstehen könnte.
Blick auf eine moderne Batteriespeicheranlage, wie sie auch in Marke entstehen könnte. (Symbolbild: Imago/Nur PHOTO)

Marke/MZ. - In Sachen Energie wird es in absehbarer Zeit in Raguhn-Jeßnitz Zuwachs geben. In unmittelbarer Nachbarschaft des seit Jahrzehnten im Ortsteil Marke betriebenen Umspannwerkes soll eine große Batteriespeicheranlage entstehen. Dem Vorhaben stimmten im Frühjahr bereits Orts- und Stadtrat zu. Nun kam das Thema ein weiteres Mal auf die Tagesordnung.