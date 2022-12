Rettung eines Denkmals Erst Übungsobjekt und dann Ruine - Der Steigerturm in Raguhn soll saniert werden

Der Steigerturm in Raguhn gilt als einer der größten seiner Art in Sachsen-Anhalt. Ab 1869 diente das Bauwerk in Form einer Häuserfassade als Übungsobjekt der Feuerwehr. Ab Mitte der 1990er Jahre setzte der Verfall ein. Was jetzt konkret geplant ist.