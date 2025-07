Die Hitze macht vielen Tieren zu schaffen. Die drei Tiergehege in Bitterfeld-Wolfen finden deshalb auch ungewöhnliche Mittel, um den leidenden Bewohnern zu helfen. Doch um eine Maßnahme kommt niemand herum.

Sorge in Bitterfeld-Wolfen wegen der Temperaturen

Wasser marsch! Im Tiergehege Bitterfeld gibt es von Manuela Dankert für Alpakas eine Erfrischung per Wasserschlauch.

Bitterfeld/MZ. - „36 Grad und es wird noch heißer“, prophezeite die Band Zweiraumwohnung. Am heutigen Mittwoch soll diese Prognose mit 38 Grad für Bitterfeld-Wolfen wahr werden. Es wird wohl der bislang heißeste Tag des Jahres. Die Extremtemperaturen machen aber nicht nur den Menschen zu schaffen. Auch Tiere leiden. In den Tiergehegen in Bitterfeld, Reuden und Greppin suchen die Mitarbeiter deshalb nach Mitteln und Wegen, um die Bewohner zu schützen – auch mit Fantasie. Abkühlung ist dabei das A und O.