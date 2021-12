Renault und Audi nicht mehr fahrbereit - Schwerer Unfall auf Salegaster Chaussee bei Greppin

Greppin/MZ - Am Heiligabend gegen 19 Uhr ist es auf der Salegaster Chaussee zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war dort eine Renault-Fahrerin aus Richtung B 184 kommend in Richtung Greppin unterwegs. Ein Mann mit einem Audi befuhr die Farbenstraße aus Richtung Wolfen in Richtung Parsevalstraße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die Renault-Fahrerin musste medizinisch versorgt werden. Bei dem Audi-Fahrer wurde Alkoholeinfluss festgestellt, so dass eine Blutprobenentnahme veranlasst und sein Führerschein sichergestellt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden - sie mussten abgeschleppt werden.