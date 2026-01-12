weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Ein Star ganz in Weiß: Rekordverdächtig - Modelleisenbahner präsentieren auf Gut Mößlitz die größte Winteranlage in Sachsen-Anhalt

Ein Star ganz in Weiß Rekordverdächtig - Modelleisenbahner präsentieren auf Gut Mößlitz die größte Winteranlage in Sachsen-Anhalt

Das Modellbahntreffen auf Gut Mößlitz bei Zörbig findet zum elften Mal statt. Trotz Wetterkapriolen zieht es Hunderte in eine Wunderwelt mit einem großen Star und vielen Ideen für die Zukunft.

Von Ulf Rostalsky 12.01.2026, 12:00
Die Winteranlage auf Gut Mößlitz hat nichts von ihrem Reiz verloren. Sie ist die größte ihrer Art im Land und ein echter Besuchermagnet.
Die Winteranlage auf Gut Mößlitz hat nichts von ihrem Reiz verloren. Sie ist die größte ihrer Art im Land und ein echter Besuchermagnet. (Foto: Ulf Rostalsky)

Mößlitz/MZ. - Es rauscht im Tunnel. Schranken schließen sich. Warnlichter blinken. In Sichtweite tanzen Hunderte beim Apres Ski. Lkw tuckern über winterlich verschneite Straßen. Alles ist wie im realen Leben. Nur eben deutlich kleiner. Die Winteranlage der Modellbahnfreunde des Fördervereins Gut Mößlitz ist im Format H0 gebaut – gut 80 Mal kleiner als im Original.