Die Ortsfeuerwehren aus Holzweißig und Bitterfeld mussten am Sonnabend die Jagdhütte löschen, die bereits vor fünf Wochen schon einmal in Flammen stand.

Bitterfeld - Zum zweiten Mal innerhalb von fünf Wochen hat am Sonnabend eine Jagdhütte im Goitzsche-Wald gebrannt, obwohl die Hütte unbewohnbar war.

Gegen 16.30 Uhr wurden die Ortsfeuerwehren Holzweißig und Bitterfeld über den Brand in Kenntnis gesetzt. „Die Kameraden haben die ganze Hagdhütte mit Kettensägen zerlegt, um dann mit der Schaumlöschung zu beginnen“, erklärt André Hempel von der Ortsfeuerwehr Bitterfeld, während die Löscharbeiten noch im Gang waren.

Die Jagdhütte steht nach fünf Wochen schon wieder in Flammen. (Foto: Feuerwehr Bitterfeld)

Durch den ersten Brand vom 13. Juni sei die Jagdhütte nicht mehr nutzbar gewesen. „Ich denke nicht, dass die Hütte in so kurzer Zeit wieder aufgebaut wurde. Teile vom Dach und dem Mauerwerk waren durch den Brand teilweise eingestürzt“, so Hempel.