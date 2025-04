Porno-Dreh in der DDR-Filmfabrik - Was fantasievolle Spurensuche in Wolfen ans Licht bringt

Wolfen/MZ - In der Filmfabrik Wolfen, die unter dem Namen Agfa und später Orwo weltberühmt war, wurde nicht der erste massentaugliche Farbfilm erfunden und Unmengen von Filmmaterial produziert. Dort entstand auch ganz heiße Filmware. Das zumindest schildert die Videoarbeit „Kiss Kiss Wolf“ von Lynn T. Musiol. Sie enthüllt die fiktive Geschichte einer lesbischen Pornoproduktion in den Katakomben der DDR-Filmfabrik. Im Kreismuseum Bitterfeld ist das Werk in gemütlicher Atmosphäre am Donnerstag, 24. April, ab 18 Uhr zu sehen.