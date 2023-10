Bei einer Durchsuchung in Wolfen haben Dessauer Ermittler vor einem Jahr eine riesige Cannabisplantage entdeckt. Dieser Fund löste bundesweite Durchsuchungen aus. Was entdeckte die Polizei dabei und wie konnten 20 mutmaßliche Drogenhändler verhaftet werden?

Wolfen/Dessau/Düsseldorf/MZ - Einer groß angelegten Durchsuchung, die von Beamten der Polizeiinspektion Dessau durchgeführt und von der Dessauer Staatsanwaltschaft organisiert wurde, ist es zu verdanken, dass ein bundesweit agierender Drogenring aufgeflogen ist. In fünf Bundesländern fielen den beteiligten Beamten innerhalb eines knappen Jahres mehrere Zehntausend Cannabispflanzen in die Hände und sie konnten insgesamt 20 albanische mutmaßliche Drogenhändler festnehmen. Durch immer neue Funde fielen der Polizei Stück für Stück immer weitere Verdächtige auf, so dass sich aus zunächst einer Durchsuchung in Wolfen eine regelrechte Kettenreaktion entwickelte.