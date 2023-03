Raguhn-Jessnitz/MZ - Ein vermisster 64-jähriger Mann aus Raguhn-Jeßnitz ist wieder da.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sei der Mann am Mittwochabend wohlbehalten in Raguhn-Jeßnitz gefunden worden. Angaben zu Motivation oder Hintergründen des Verschwindens liegen der Polizei nach eigenen Angaben nicht vor. Die Fahndungsmaßnahmen wurden damit beendet.

Der Mann war am Dienstag vermisst gemeldet worden. Eer hatte zuvor sein Wohnumfeld verlassen.