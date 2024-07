Die Fläche des abgerissenen Reuterhauses in der Bitterfelder Burgstraße ist seit Tagen begradigt und beräumt. Auf Planen ist zu sehen, was dort entstehen soll.

Bitterfeld/MZ. - Die Fläche des abgerissenen Reuterhauses in der Bitterfelder Burgstraße ist seit Tagen begradigt und beräumt. Auch die nach Material sortierten Reste des historischen Gebäudes wurden abgefahren.

Der Bauzaun wurde in dieser Woche ein Stück von der Burgstraße Richtung Grundstück verlegt. Dort können sich die Bitterfelder inzwischen über die Pläne der Neubi für den Nachfolgebau des Reuterhauses informieren.

Dieses Wohn- und Geschäftshaus wird sowohl in Richtung Burgstraße als auch in Richtung Ratswall eine Frontfassade haben. Auf den Planen am Bauzaun werden auch erste Grundrisse der Wohnungen vorgestellt. Die Neubi hofft, dass die Baugenehmigung bis Ende des Jahres vorliegt.