Eines der ältesten Gebäude Bitterfelds ist nicht mehr zu retten. Der Abriss des 1596 erbauten Bürgermeisterhaus hat begonnen. Wie die Baufirma dabei vorgeht und was vom Bestand gerettet werden kann. Wann kommt der Neubau?

Bagger legen los: Reuterhaus in der Innenstadt von Bitterfeld verschwindet

Der Abriss hat von der Rückseite her begonnen. Mit dem Dach beginnend, trägt der Bagger das Reuterhaus Stück für Stück ab.

Bitterfeld/MZ. - Vorsichtig greift der Bagger an der Rückseite des Bitterfelder Reuterhauses nach dem linken Schornstein. Stein für Stein trägt Fahrer Markus Rostek das Teil ab, bevor er sich an die maroden Dachbalken samt der noch übrigen Ziegel macht. Viele sind schon vor längerer Zeit abgestürzt. Denn das 1596 errichtete Haus ist nur noch eine Ruine. Am vergangenen Freitag hat bei strömendem Regen sein Abriss begonnen. Zuvor waren Anbauten abgetragen worden. Es ist das unrühmliche Ende eines der ältesten Häuser der Stadt.