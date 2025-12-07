Petersroda ist wieder Tatort - Unbekannte bohren Fenster auf und steigen in ein Einfamilienhaus ein

Die Einbrecher drangen in Petersroda über ein Fenster in das Haus ein.

Petersroda/MZ. - In Petersroda im Landkreis Anhalt-Bitterfeld haben erneut dreiste Einbrecher zugeschlagen. Ende November hatten die Täter in der Kirschallee zugeschlagen. Am Sonnabend, 6. Dezember, wurde der Polizei ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Feldstraße gemeldet. Eine Nachbarin hatte eine offenstehende Terrassentür sowie ein geöffnetes Wohnzimmerfenster bemerkt und die Hausinhaber informiert.

Nach Eintreffen der Polizeibeamten wurde festgestellt, dass bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom Freitag, 5. Dezember, 14.15 Uhr, bis 6. Dezember, 10.15 Uhr, das zum Garten gelegene Wohnzimmerfenster angebohrt und anschließend geöffnet hatten. Die Terrassentür stand ebenfalls offen, wies jedoch keine Beschädigungen auf. Möglicherweise haben die Täter das Haus auf diesem Weg verlassen.

Das Haus wurde von den Tätern komplett durchsucht. Entwendet wurde nach bisherigem Sachstand jedoch nichts. Die Polizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Hinweise zur Tat oder den unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit dem Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen, Dammstraße 10, Tel.: 03493/3010 oder unter der E-Mail-Adresse [email protected] mit der Polizei in Verbindung zu setzen.