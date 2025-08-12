Im Bildungszentrum Wolfen-Bitterfeld treffen 140 junge Menschen erstmals auf ihre Ausbilder, lernen künftige Kollegen kennen und starten in ein praxisnahes Ausbildungsprogramm.

Der neue Ausbildungsjahrgang 2025/26 bei der feierlichen Eröffnung im Bildungszentrum Wolfen-Bitterfeld

Wolfen/MZ. - Mit einer festlichen Auftaktveranstaltung hat das Bildungszentrum Wolfen-Bitterfeld den neuen Ausbildungsjahrgang 2025/26 begrüßt. Rund 140 junge Menschen aus ganz Sachsen-Anhalt füllten vor ein paar Tagen den Saal im Städtischen Kulturhaus in Wolfen, begleitet von Ausbilderinnen, Vertretern aus mehr als 120 Partnerunternehmen sowie Gästen aus Politik und Wirtschaft.