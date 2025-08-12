weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Die Region Bitterfeld-Wolfen investiert in die Zukunft: Perspektiven für Nachwuchs

Im Bildungszentrum Wolfen-Bitterfeld treffen 140 junge Menschen erstmals auf ihre Ausbilder, lernen künftige Kollegen kennen und starten in ein praxisnahes Ausbildungsprogramm.

Von Thomas Schmidt 12.08.2025, 14:00
Der neue Ausbildungsjahrgang 2025/26 bei der feierlichen Eröffnung im Bildungszentrum Wolfen-Bitterfeld
Der neue Ausbildungsjahrgang 2025/26 bei der feierlichen Eröffnung im Bildungszentrum Wolfen-Bitterfeld (Fotos: Janine Neubert)

Wolfen/MZ. - Mit einer festlichen Auftaktveranstaltung hat das Bildungszentrum Wolfen-Bitterfeld den neuen Ausbildungsjahrgang 2025/26 begrüßt. Rund 140 junge Menschen aus ganz Sachsen-Anhalt füllten vor ein paar Tagen den Saal im Städtischen Kulturhaus in Wolfen, begleitet von Ausbilderinnen, Vertretern aus mehr als 120 Partnerunternehmen sowie Gästen aus Politik und Wirtschaft.