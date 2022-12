Parfüm für 400 Euro gestohlen - Dieb schlägt auf der Flucht in Bitterfeld auf Zeugen ein

Die Polizei fahndet seit Montag, 12. Dezember, nach einem Mann, der in einem Drogeriemarkt in der Burgstraße Bitterfeld Waren gestohlen und danach fluchtartig den Laden verlassen hat.

