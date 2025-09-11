Outlet in Sandersdorf-Brehna wird sportlich - Mit den Syntainics MBC auf Korbjagd

Mit einer besonderen Freiwurfbox wird der Syntainics MBC auf dem Centerparkplatz beim Halle Leipzig The Style Outlets zu Gast sein.

Brehna/MZ. - Der Auftakt der Basketball Bundesliga-Saison steht vor der Tür und auch Halle Leipzig The Style Outlets startet sportlich in den Herbst: Das Outlet-Center ist offizieller Sponsor des Syntainics MBC. Im Rahmen dieser Kooperation präsentiert sich der Verein am Samstag, 13. September, mit einem Event auf dem Centerparkplatz. Geplant sind mehrere interaktive Stationen, wie etwa eine Freiwurfbox und ein Glücksrad, an denen Besucher den Syntainics MBC spielerisch kennenlernen und dabei attraktive Preise gewinnen können – darunter auch Freikarten für Heimspiele.