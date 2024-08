Das Halle Leipzig The Style Outlets hat am Montag, 12. August, eine planmäßige, aber unangekündigte Räumungsübung durchgeführt,

Outlet-Center an der A9 bei Brehna geräumt: Kunden müssen Geschäfte für Übung verlassen

Brehna/MZ. - Das Halle Leipzig The Style Outlets hat am Montag, 12. August, eine planmäßige, aber unangekündigte Räumungsübung durchgeführt, um die Sicherheitsabläufe unter realistischen Bedingungen zu testen. Das hat Outlet-Betreiber Neinver mitgeteilt.

Zum Einkaufsstart gegen 10 Uhr seien alle Mitarbeitenden und Kunden aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren waren vor Ort, um den Ablauf zu unterstützen und zu beobachten.

Robin Lippold, Center Manager des Halle Leipzig The Style Outlets, zeigte sich in einer Pressemitteilung zufrieden mit dem Verlauf der Übung. „Die Sicherheit unserer Kunden und Mitarbeiter hat für uns höchste Priorität. Wir unterziehen daher unsere Notfallpläne regelmäßig einer Prüfung in Form einer Übung, um unsere Abläufe und Sicherheitsmaßnahmen neu zu bewerten und bei Bedarf weiter zu optimieren. Wir sind stolz auf das reibungslose Zusammenspiel aller Beteiligten und ihr ruhiges und professionelles Handeln während der Räumungsübung.“

Die Übung sei reibungslos verlaufen. Mit der Entwarnung gegen 11 Uhr durften Kunden und Mitarbeiter ins Center zurückkehren. Als Dankeschön für ihr Verständnis und Ausgleich für die entgangene Einkaufszeit erhielten die Kunden eine kleine Aufmerksamkeit.