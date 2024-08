Nach Umgestaltung bietet das skandinavische Unternehmen „Jysk“ in Bitterfeld einen größeren und modernen Einkaufsstore. Was im Biwo-Center noch geplant ist.

Bitterfeld/MZ. - Das BiWo-Center am ehemaligen Real-Standort in der Bitterfeld hat sich wieder weiter gefüllt. Am Montag eröffnete der skandinavischer Wohnspezialist JYSK seine Türen an der Anhaltstraße, nachdem es am 1. August zur Eröffung von Tedox bereits eine stille Eröffnung gab. Auch der Eigentümer, das Unternehmen Van Mark Projekta, war bei der Eröffnung vor Ort und gratulierte. Zuvor befand sich der JYSK-Store um die Ecke im Nachbarkomplex.