Vom 12. bis 14. September 2025 wurde das alte Wolfener Kino zur gut besuchten Spielstätte bei der Auftaktveranstaltung für 2026. Mitmachen steht auch zur dritten Ausgabe auf dem Programm.

Osten-Festival 2026 nimmt Fahrt auf: Auftakt in Wolfen mit starker Resonanz

Der große Saal des Wolfener Kinos wurde an allen drei Tagen zum Mittelpunkt von „Osten unter Strom“. Gut besucht war es zu fast allen Zeiten.

Wolfen/MZ. - Eine Spielstätte, die wieder lebt: Im ehemaligen Kino Wolfen vermischten sich am Wochenende die Klänge zahlreicher Gespräche mit Musik, während nicht weit entfernt Dinos tanzten. „Osten unter Strom“ hat die leere Hülle für ein Wochenende in einen Ort der Begegnung verwandelt – und damit den Startschuss für das Osten-Festival 2026 gegeben.