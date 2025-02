Zörbig/MZ. - Was gibt es Besseres als ein süßes Marmeladenbrot zum Frühstück? So einiges – denn Marmelade ist nicht das, woran viele denken, wenn sie dieses Wort in den Mund nehmen. Was das genau bedeutet und warum es nicht nur darauf ankommt, was in den Gläsern steckt, weiß Patrick Seiferth, der Leiter des Werkes von Zuegg Deutschland in Zörbig. „Wir sprechen von Konfitüre, weil Marmelade eigentlich nur aus Zitrusfrüchten hergestellt wird“, erklärt Seiferth. Und diese werde hauptsächlich für den internationalen Markt produziert. In Deutschland hingegen liebe man eher die Konfitüren – mit Erdbeere und Aprikose als den hiesigen Dauerbrennern.

