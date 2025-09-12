Am Sonntag ist der Tag des offenen Denkmals. Da gibt es eine Menge Einsichten, die so nicht das ganze Jahr über möglich sind. Die MZ hat einige Angebote in der Region zusammengestellt.

Nicht nur Museen öffnen im Altkreis ihre Tore

Im Bobbauer Wasserturm wird es am Sonntag eine Foto-Ausstellung der vergangenen hundert Jahre geben.

Bitterfeld/MZ. - Über 5.000 Denkmal- und Museentüren öffnen sich am Sonntag, 14. September, deutschlandweit. Denn es ist wieder der Tag des offenen Denkmals. Und selbstverständlich ist auch der Altkreis Bitterfeld wieder mit dabei. Museen, Vereine und Co. bereiten sich auf neugierige Besucher vor und präsentieren sich der Region. Die MZ hat ein paar Höhepunkte zusammengestellt.