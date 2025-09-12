weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Tag des offenen Denkmals: Nicht nur Museen öffnen im Altkreis ihre Tore

Am Sonntag ist der Tag des offenen Denkmals. Da gibt es eine Menge Einsichten, die so nicht das ganze Jahr über möglich sind. Die MZ hat einige Angebote in der Region zusammengestellt.

Von Benjamin Telm Aktualisiert: 12.09.2025, 11:05
Im Bobbauer Wasserturm wird es am Sonntag eine Foto-Ausstellung der vergangenen hundert Jahre geben.
Im Bobbauer Wasserturm wird es am Sonntag eine Foto-Ausstellung der vergangenen hundert Jahre geben. (Foto: Thomas Ruttke)

Bitterfeld/MZ. - Über 5.000 Denkmal- und Museentüren öffnen sich am Sonntag, 14. September, deutschlandweit. Denn es ist wieder der Tag des offenen Denkmals. Und selbstverständlich ist auch der Altkreis Bitterfeld wieder mit dabei. Museen, Vereine und Co. bereiten sich auf neugierige Besucher vor und präsentieren sich der Region. Die MZ hat ein paar Höhepunkte zusammengestellt.