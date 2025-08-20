weather wolkig
  4. Parken in Bitterfeld: Neues Parksystem am Goitzsche Klinikum in Bitterfeld - Warum Schranken ausgedient haben

Wer sein Fahrzeug am Klinikum in Bitterfeld abstellt, muss sich auf Veränderungen einstellen. Das neue System soll eine Erleichterung sein. Zweiradfahrer profitieren besonders.

Von Ulf Rostalsky 20.08.2025, 11:00
Am Goitzsche Klinikum Bitterfeld ersetzt ein digitales Parksystem die bisherigen Schrankenanlagen. Ein- und Ausfahrt erfolgen ohne Anhalten. (Foto: Thomas Schmidt)

Bitterfeld/MZ. - Das Gesundheitszentrum Bitterfeld-Wolfen geht mit der Zeit und ändert deshalb das seit Jahren praktizierte Parkregime im Goitzsche Klinikum in Bitterfeld. Darauf macht Sprecher Bernhard Spring aufmerksam.