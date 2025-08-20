Parken in Bitterfeld Neues Parksystem am Goitzsche Klinikum in Bitterfeld - Warum Schranken ausgedient haben
Wer sein Fahrzeug am Klinikum in Bitterfeld abstellt, muss sich auf Veränderungen einstellen. Das neue System soll eine Erleichterung sein. Zweiradfahrer profitieren besonders.
20.08.2025, 11:00
Bitterfeld/MZ. - Das Gesundheitszentrum Bitterfeld-Wolfen geht mit der Zeit und ändert deshalb das seit Jahren praktizierte Parkregime im Goitzsche Klinikum in Bitterfeld. Darauf macht Sprecher Bernhard Spring aufmerksam.