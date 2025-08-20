Die marode Kirche in Starsiedel ist immer noch nicht an ihre Retter übergeben worden. Wann der Termin für die Entwidmung sein soll und wie es danach weiter gehen könnte.

Warum es an der Kirche Starsiedel nicht voran geht

Die Kirche in Starsiedel wird seit längerem nicht mehr genutzt. Ein Verein will sie vor dem Verfall retten.

Starsiedel - Dass es nicht einfach werden würde, die marode und ungenutzte Kirche in Starsiedel vor dem Verfall zu retten, war Christin Richter bewusst. Doch dass der Weg dorthin noch viel beschwerlicher ist, diese Tatsache ging ihr erst nach und nach auf.