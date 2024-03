Das Verwaltungsgebäude des ehemaligen Krankenhauses in der Wolfener Robert-Koch-Straß wird von der Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen (WBG) umgebaut. Nun steht die Fertigstellung bevor. Was darin geplant ist.

Neues Leben in altem Haus - Wohn- und Ärztehaus entsteht auf ehemaligen Krankenhaus-Gelände in Wolfen

WBG-Chef Christian Puschmann steht im Erdgeschoss des ehemaligen Klinik-Verwaltungsgebäudes, in das bald Arztpraxen einziehen werden.

Wolfen/MZ. - Poliklinik, Betriebskrankenhaus, Kreiskrankenhaus. Das Gelände in der Wolfener Robert-Koch-Straße hat über die Jahrzehnte vielen verschiedenen Zwecken gedient. Sie vereint, dass die Gesundheit im Zentrum stand. Das soll auch in Zukunft so bleiben .