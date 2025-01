Seit dem Aus der Filiale 2021 stehen die Geschäftsräume leer. Ein neuer Mieter wird gesucht. Was heißt das für die Bankkunden?

Neuer Mieter gesucht - Was geschieht mit den SB-Terminals der Deutschen Bank?

Deutsche Bank in Bitterfeld

Bitterfeld/MZ. - „Zu vermieten“ – prangt auf Schildern des Gebäudes der Deutschen Bank in Bitterfeld. Was bedeutet das für die Kunden? Geld abheben, Kontoauszüge holen oder Überweisungen beauftragen: Kunden der Bank sowie anderer Cash Group-Banken können weiterhin die vier Selbstbedienungs-Terminals in der Walther-Rathenau-Straße 15 nutzen.