Neue Therapie am Bitterfelder Klinikum soll gegen Fehlbildungen und Schiefhaltungen bei Babys helfen

Bitterfeld/MZ - Elisa Schreiber ist die neue Bobath-Therapeutin im Gesundheitszentrum Bitterfeld/ Wolfen. Sie hilft bei Fehlbildungen und Schiefhaltungen bei Babys, damit es nicht zu Einschränkungen bei Bewegungsabläufen kommt. Das teil die Klinikleitung mit. Eine oft empfohlene Therapieform sei dabei die so genannte Bobath-Therapie, die ursprünglich zur Behandlung behinderter Kinder entwickelt worden ist.

„Wir freuen uns, dass sich unsere Kollegin Elisa Schreiber zur Bobath-Therapeutin hat ausbilden lassen“, erzählt Alexandra Trappiel, Leiterin der Physiotherapie des Gesundheitszentrums Bitterfeld-Wolfen. „Die Nachfrage nach Bobath-Therapien für Kinder ist sehr hoch. Gleichzeitig gibt es jedoch nicht viele zertifizierte Therapeutinnen und Therapeuten.“ Insofern freue man sich besonders, dass das Gesundheitszentrum diese Therapie für Kinder durch gezielte Qualifizierung ins Angebot aufnehmen konnte.

Ein wichtiger Kern der Bobath-Therapie ist das so genannte „Handling“. Die Eltern sind dabei aktiv eingebunden und lernen, ihr Kind richtig zu aktivieren und Bewegungen optimal zu unterstützen. Dazu gehören das richtige Tragen, Wickeln, An- und Ausziehen, Spielen oder Füttern. „Das kann im täglichen Umgang mit dem Baby die Entwicklung gezielt unterstützen“, so Therapeutin Elisa Schreiber.

Doch die Bobath-Therapie eigne sich nicht nur für Babys und Kleinkinder. Auch Jugendliche und Erwachsene oder Schlaganfallpatientinnen und -patienten können von dieser Therapie profitieren.