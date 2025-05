Auftritt im Bernburger Theater Klavierkabarettistin kehrt in die Stadt ihrer Kindheit zurück

Caroline Bungeroth stellt am Samstag, 24. Mai, ihr neues Soloprogramm „Mutausbruch“ vor. Warum die in der Schweiz lebende 45-Jährige so gern nach Bernburg kommt und weshalb sie Berlin verlassen hat.