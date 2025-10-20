Der Rohbau steht, Dach und Fassade sind fertig: Im neuen Zentrum für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz laufen nun die Arbeiten im Inneren.

Neue Leitstelle nimmt Form an – Arbeiten in Bitterfeld laufen planmäßig

Der Neubau Leitstelle in Bitterfeld läuft: Der Rohbau steht.

Bitterfeld/MZ. - Der Neubau der Leitstelle des Landkreises Anhalt-Bitterfeld in Bitterfeld macht weiter gute Fortschritte. Dort sollen später Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz des Landkreises gemeinsam arbeiten. Das Gebäude steht bereits, jetzt laufen vor allem die Arbeiten im Inneren und an der Technik.