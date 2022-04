Neue Hausärztin in Wolfen: Ljudmila Theiß setzt auf vier Sprachen

Mit der Praxis in der Robert-Koch-Straße reagiert das MVZ auf den riesigen Bedarf. Trotzdem bleiben 17 Arztstellen im Altkreis unbesetzt.

Wolfen/MZ - Hier ein gutes Wort, dort ein Blumenstrauß, überall große Erwartung. Ljudmila Theiß steht mittendrin. Die 35-Jährige hat Neuland betreten. Mit Beginn des neuen Jahres trat sie ihren Dienst im Medizinischen Versorgungszentrum Bitterfeld/Wolfen an. Sie leitet ab sofort die neue Hausarztpraxis des MVZ in der Robert-Koch-Straße in Wolfen.