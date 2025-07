Die WBG schafft in der Krondorfer Straße von Wolfen-Nord eine Möglichkeit für Pause zum Naturgenuss. Damit erfüllt sie einen großen Wunsch.

Neue Bank an der blühenden Oase - Wohnungsgesellschaft erfüllt großen Wunsch

Investition in Wolfen-Nord

Wolfen/MZ. - Eine neue Bank lädt an der Krondorfer Straße in Wolfen-Nord zum Verweilen ein. Auf Wunsch von Anwohnern und Kita-Kindern hat die WBG die Sitzgelegenheit direkt an der frisch angelegten Blühwiese aufgestellt.