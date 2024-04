Ein Einsatz der besonderen Art hatten Beamte des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld am Donnerstag, 11. April, gegen 9 Uhr.

Nandu in Stumsdorf gesichtet - Polizei fängt ausgebüxten Vogel mit Hilfe vom Tierpark Köthen ein

Stumsdorf/MZ. - Ein Einsatz der besonderen Art hatten Beamte des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld am Donnerstag, 11. April, gegen 9 Uhr. In der Schillerstraße in Stumsdorf war ein freilaufender Nandu gesichtet worden. Durch einen hinzugezogenen Mitarbeiter des Tierparks Köthen konnte der Laufvogel schnell eingefangen und artgerecht untergebracht werden.

Bereits im Februar dieses Jahres wurde ein derartiges Tier mehrfach im benachbarten Salzlandkreis gesehen. Ob es sich um ein und denselben Laufvogel handelt, ist derzeit unklar. Ebenso liegen der Polizei bislang keine Angaben zur Herkunft oder zum Besitzer des Tieres vor.