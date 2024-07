Bobbau/MZ. - Nachwuchs der besonderen Art gibt es in Bobbau. Kirchtürme sind beliebte Wohnorte für Vögel und Fledermäuse. Deshalb sind in vielen Türmen schon vor mehreren Jahren Nistkästen angebracht worden, die etwa von Eulen und Turmfalken zum Brüten genutzt werden.

Der Turm der Bobbauer Christuskirche in der Region der Kirchen an Mulde und Fuhne ist aktuell das Zuhause von sieben kleinen Schleiereulen, die von ihren Eltern dort großgezogen werden. Das teilt Johannes Killyen von der Evangelischen Landeskirche Anhalts mit. Die kleinen Vögel bleiben im Nistkasten, bis sie nicht nur selbst fliegen, sondern auch selbst jagen können.

Holger Gabriel, der seit über 20 Jahren als ehrenamtlicher Vogelberinger tätig ist, hat die kleinen Vögel mit einem Ring markiert. „Damit kann später nachvollzogen werden, wo die Vögel herkommen und welche Flugwege sie zurücklegen. Das geht natürlich nur, wenn jemand die Ringe der erwachsenen Tiere auch untersucht.“

In Bobbau hat Gabriel die Elterntiere aber noch nicht gesehen: „Die sind tagsüber unterwegs und kommen, vor allem wenn die Kleinen schon etwas älter sind, nur abends zur täglichen Fütterung.“ Der Bobbauer Kirchturm ist übrigens nicht der einzige Kirchturm der Kirchengemeinden an Mulde und Fuhne, in dem Vögel nisten: In Jeßnitz und Thurland sind derzeit Turmfalken zu finden.