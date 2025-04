Die Polizei ist auf der Suche nach einem Jugendlichen, der am Samstag, 5. April, auf dem Bahnhof in Wolfen mit einem weiteren 14-Jährigen randaliert hat.

Dessau/MZ. - Die Polizei ist weiter auf der Suche nach einem Jugendlichen, der am Samstag, 5. April, auf dem Bahnhof in Wolfen mit einem weiteren 14-Jährigen randaliert hat. Beide flüchteten beim Eintreffen und Erkennen der Polizisten vor Ort vom Bahnsteig 3 über die Bahngleise in Richtung eines Wohngebietes. Zuvor hatte einer der beiden Jungen einen Absperrpfosten aus Stahl in das Gleisbett geworfen.

Die Einsatzkräfte stellten zwei Fahrräder am Wartebereich auf dem Bahnsteig 3 fest, die die Flüchtenden zurückgelassen hatten. Auf einem einen Rad befand sich ein Rucksack, dazu eine Jacke. In dieser stellten die Beamten bei der Durchsuchung einen Schülerausweis fest, der auf einen 14-Jährigen ausgestellt war. So konnte die Mutter informiert werden. Diese konnte zweifelsfrei bestätigen, dass eines der Fahrräder ihrem Sohn gehöre.

Nach dem Besitzer des zweiten Rades fahndet die Bundespolizei nun und benötigt die Mithilfe der Bevölkerung. Markant an dem dunkelgrauen Zweirad ist die rote Klingel auf der linken Seite des Lenkers.

Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg unter Tel.: 0391/56 54 95 55, unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline Tel.: 0800/6 88 80 00 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.