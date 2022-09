Nach Misshandlung einer Katze in Zörbig - Peta lobt 500 Euro für Hinweise auf Peiniger aus

Einer Katze in Zörbig ist in die Pfoten geschossen worden.

Zörbig/MZ - Im Fall der mehrfach misshandelten Katze in Zörbig, hat sich nun die Tierschutzorgansitaion „Peta“ eingeschalten. Um den Fall aufzuklären, setzt die Organisation eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise aus, die die tatverantwortliche Person oder Personen überführen. Hinweise könne man an „Peta“ telefonisch unter 0711/8605910 richten - auch anonym.

„Es ist erschreckend, wie häufig derartige Übergriffe auf Katzen verübt werden“, wird Monic Moll, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei „Peta“, in einer Pressemitteilung zitiert. „Wir verzeichnen fast täglich Fälle, bei denen die Vierbeiner mit Luftdruckwaffen, Schrot oder Armbrustpfeilen beschossen, mit ätzenden Flüssigkeiten übergossen, getreten oder anderweitig misshandelt werden. Womöglich handelt es sich hierbei mit einen Serien-Tierquäler.“ Man wolle sich dafür einsetzen, dass der oder die Täter überführt und zur Rechenschaft gezogen werden. „Wer wehrlose Tiere quält, der schreckt möglicherweise auch nicht vor Gewalttaten gegenüber Menschen zurück“, mahnt Moll.

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass eine Katze in Zörbig innerhalb weniger Wochen wiederholt brutal angegriffen wurde. Erst ist auf sie geschossen worden, anschließend hat man ihr mehrere Knochen gebrochen. Der erste Vorfall soll sich laut Polizei am 9. August 2022 ereignet haben. Der Besitzer der Katze hatte sie mit einer Verletzung im Bereich eines Vorderlaufs zum Tierarzt gebracht. Diese konnte ein Projektil im Körper der Katze entdecken.

Der zweite Angriff soll sich in der Nacht vom 25. auf den 26. August zwischen 22 und 1.30 Uhr im Bereich der Oskar-Fleischer-Straße ereignet haben. Laut Polizei wurde in dieser Nacht „brutal auf den Vierbeiner eingewirkt“, so dass anschließend mehrere Knochen der Katze gebrochen waren.

Die Polizei nimmt weiter Hinweise unter der Telefonnummer 03496/42 60 oder per Mail an [email protected] entgegen.