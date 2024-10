Wenige Woche vor dem endgültigen Aus des Magna-Werks in Roitzsch stehen viele Mitarbeiter vor einer ungewissen Zukunft. Trotz harter Verhandlungen konnte der Standort nicht gerettet werden. Was die Betroffenen nach Jahren der Arbeit über die Schließung denken und wie es für sie weitergeht.

Nach jahrzehntelanger Arbeit: Magna-Mitarbeiter in Roitzsch nehmen mit Trauer-Anzeige Abschied

Roitzsch/MZ. - Thomas Friedrich und drei seiner langjährigen Kollegen stehen vor ihrem Werk und halten etwas in der Hand, das aus ihrer Feder stammt und aus dem Emotionen sprechen. „Plötzlich und fast erwartet wurde am 13. Dezember 2022 verkündet, dass auch unser Werk nach vielen weiteren Werksschließungen in Deutschland seine Tore für immer schließen wird.“