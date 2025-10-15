Das Helios-Krankenhaus in Zerbst wird im Dezember geschlossen. Die Empörung ist groß. Anhalt-Bitterfelds Landrat Andy Grabner zeigt sich entsetzt, sucht aber mit Bürgermeister, Kreistagsfraktionen und Bitterfelder Krankenhaus-Chef nach einer Lösung. Wie die Chancen und Risiken eingeschätzt werden.

Nach Aus für Helios Klinik in Zerbst - Landkreis Anhalt-Bitterfeld sucht nach kommunaler Lösung

Bürger protestierten gegen die vermutete Schließung der Helios-Klinik Zerbst am 8. Oktober vor dem Krankenhaus. Genutzt hat es nichts.

Zerbst/Köthen/MZ. - Die geplante Schließung der Helios-Klinik in Zerbst sorgt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld für Entsetzen. Doch zugleich wird fieberhaft an einer möglichen Rettung des Standorts gearbeitet. Landrat Andy Grabner (CDU): „Wir suchen nach einer kommunalen Lösung für die Zukunft“. Der Zerbster Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) sichert dafür Unterstützung zu. „Wenn es eine Möglichkeit gäbe, würde es an der Stadt nicht scheitern“, sagt er.