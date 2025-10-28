Nach dem Aus der Bitterfelder „Classic Sommernacht“ steht das ausverkaufte neue Format „Classic Music Festival“ in den Startlöchern. Drei Tage lang wird im Kulturhaus Wolfen die Technik aufgebaut. Doch was bleibt und was ändert sich?

Nach Aus der Bitterfelder „Classic Sommernacht“ - Classic-Fest zieht unter ein festes Dach

Steffen Grabaritz und Florian Sohr von Jeske Media bauen die Lichttechnik für das „Classic Music Festival“ im Städtischen Kulturhaus Wolfen auf.

Wolfen/MZ. - Im Kulturhaus Wolfen ist seit Montag der Teufel los. Die Spielstätte wird für eine ungewöhnliche Premiere fitgemacht: Am Samstag findet dort das erste Classic Musik Festival statt. Und das nicht nur im Großen Saal, sondern im ganzen Haus. Mehrere Teams von Jeske Media bauen die erforderliche Technik für das Event mit 70 Akteuren ein.